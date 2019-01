😊 Meet and Greet: Harald Glööckler 😊

Foto: M. RÀdel Glööckler

Mannheimer (und UmlÀnder) aufgepasst! Ihr könnt den Harald treffen ...

Und zwar heute! Bis 15:30 Uhr nimmt sich der Modezar mit schwĂ€bischen Wurzel Zeit fĂŒr seine Fans. Wo? Im Pompöös-Pop-Up-Store in Mannheim, Q6Q7. Der Glööckler ist ein Mensch, der aufgrund seiner Inszenierung durchaus AngriffsflĂ€che bietet, der aber auch, so Freundin Brigitte Nielsen, ein „AusnahmekĂŒnstler mit einem riesengroßen Herz“ ist. Aber ist er deswegen eine Witzfigur? Nein. FĂŒr Dita Von Teese ist er der „moderne Liberace“, und auf jeden Fall ist er einer der Kreativen aus Deutschland, die weltweit Erfolg haben. Sicher, seine Mode wird nie auf den Schauen in Paris zu sehen sein, muss sie aber auch nicht. Harald erreicht sein Publikum und seine Kundschaft auf anderen KanĂ€len. Und heute hat er Zeit fĂŒr DICH.

www.facebook.com/gloeoeckler www.haraldgloeoeckler.de