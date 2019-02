Massgeschneidert zur Hochzeit

× Erweitern Foto: Ulrich Schepp echtmass

Den perfekten Anzug auf den Leib geschneidert – und das zu fairen Preisen? Das Frankfurter Fachgeschäft für Herrenmaßkleidung „echtmass“ macht’s möglich!

Besonders interessant ist das Angebot für schwule Hochzeitspaare, die im Partnerlook den gemeinsamen Tag feiern möchten; denn zwei Mal den wirklich gleichen Konfektionsanzug im konventionellen Handel zu finden ist schwierig.

Im Gegensatz zu Maßkonfektionen arbeitet echtmass nicht mit vorgefertigten Anzugteilen, sondern schneidert jeden Anzug inklusive der passenden Hemden und Weste nach Maß und Wünschen der Kunden – denn: „Ein Anzug ist dann perfekt, wenn der Träger sich darin wohlfühlt“, weiß Achim Korth von echtmass.

Und so wird im Beratungsgespräch nicht nur der ideale Schnitt ermittelt, sondern auch der perfekte Stoff aus einer Auswahl von rund 600 Varianten passend zum Anlass bestimmt. Besonderes Augenmerk wird bei echtmass außerdem auf die Details gelegt: Art und Breite des Revers werden besprochen, Schlitzvarianten und Innenfutter ausgesucht. Alles kann ohne Extrakosten ausgewählt werden, sogar Initialen auf der Umschlagmanschette beim Hemd oder das Hochzeitsdatum im Sakko. Auf Anzug und Anlass abgestimmt, werden dann noch sämtliche Accessoires wie Manschettenköpfe, Plastron, Schleife oder Krawatte mit Einstecktuch, rahmengenähte Schuhe und Gürtel. So bekommt man hier den perfekten und individuellen Look. Für die Hochzeit und für’s Business.

Echte maßgeschneiderte Anzüge gibt’s bei echtmass bereits ab 539 Euro, Maßhemden ab 95 Euro. Ein wenig Geduld sollte man mitbringen: Die Maßanzüge werden im Ausland gefertigt, die Lieferzeit beträgt daher ca. sechs Wochen. Dafür hat man dann aber das perfekte Wohlfühloutfit. Eine Terminvereinbarung ist anzuraten.

echtmass, Töngesgasse 21, Frankfurt, www.echtmass.de