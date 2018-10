Kuschelweiche Jubiläums-Kollektion

× Erweitern Foto: Feiler Feiler

Seit 90 Jahren gilt FEILER weltweit als Synonym für hochwertigste Badtextilien aus kuschelweichem Frottier und echter, buntgewebter Chenille; insbesondere die FEILER-Luxus-Chenille ist eine weltweite Besonderheit. Der Herstellungsprozess ist ein höchst aufwändiges Verfahren, das neben einer unübertroffenen Vielfalt eine unverwechselbar weiche, sanfte Haptik und gleichzeitig hohe Saugfähigkeit bietet. Ein Stück Luxus, das man sich gut und gerne für das tägliche Pflegeritual gönnen sollte! Alles Made in Germany: ausschließlich im idyllischen Hohenberg an der Eger in Nordbayern, werden die weltweit erhältlichen Kollektionen produziert.

Im 90. Jubiläumsjahr präsentiert FEILER das opulente Dessin LEGACY, das einen weißen Kranich zeigt, der umgeben von Blumenranken in Schattierungen aus Weinrot und Brauntönen seine Schwingen ausbreitet – natürlich in der einzigartigen FEILER-Luxus-Chenille-Qualität. LEGACY gibt es als Seif-, Gäste-, Hand-, Dusch- und Badetuch sowie als Decke mit Satinblende. Wer es weniger blumig mag, findet Gefallen am grafischen CUBUS-Dessin im angesagten Colourblocking-Look in den Farben Bahama, Petrol, Weinrot und Weiß. Tipp: Vom 8. bis 13.10. feiert FEILER im Frankfurter Flagship Store Geburtstag. Besucher können an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem es ein tolles Warenpaket der Jubiläumskollektion oder alternativ ein Wellnesswochenende im schönen Fichtelgebirge für zwei Personen zu gewinnen gibt.

FEILER Store, Schillerstr. 20, Frankfurt, www.feiler.de