Hair & Beauty SPA Patrick Röhrig

Schon längst ist der Besuch beim Friseur kein Termin zum bloßen Waschen, Schneiden und Föhnen mehr: Die gute Stunde, die man im Frisiersessel verbringt, wird als Auszeit vom Alltag genossen, um mit einem guten Gefühl – und ebenso guten Haarschnitt – aus dieser wieder zurückkehren.

Genau das bietet Patrick Röhrig und sein insgesamt neunköpfiges Team: „Bei uns können die Kunden erst mal vom Alltag runterkommen “, erklärt Röhrig, der sein Hair & Beauty SPA seit neun Jahren im Frankfurter Ostend betreibt. Das „SPA“ im Namen steht dabei für Wellness-Specials wie heiße Kompressen, Kopf- und Handmassagen, aber auch für kleine Kosmetikbehandlungen, die hier auf Wunsch zum professionellen Schnitt samt Farbe und Styling dazukommen.

Architektonisch beeindruckend ist der Salon ebenfalls: Über eine Freitreppe gelangt man in den ersten Stock, dessen halbrunde Fensterfront einen imposanten Ausblick auf das Grün im Anlagenring gewährt. Der loftartige Raum wurde vor kurzem komplett neu gestaltet: Die Kunden nehmen nun Platz an einer rund neun Meter langen Tafel aus in transparentes Kunstharz gegossenen massiven Baumholz-Bohlen – modern, elegant und kommunikativ! Eine Etage höher kann man auf der großen Dachterrasse die frische Luft genießen.

Patrick Röhrigs Konzept hat Erfolg: „Durch den Umbau haben wir nun zwei Plätze mehr im Salon, die wir dringend benötigt haben“, erklärt er. Aufmerksamkeit erregte Röhrig auch mit seiner Teilnahme an der im Februar ausgestrahlten VOX Doku-Soap „Makel? Los!“, wo er als Haar-Spezialist in einem Team von sechs Beauty-Experten auftrat. Der Medienrummel bleibt im Salon natürlich außen vor – denn hier geht es in erster Linie um das entspannte Friseurerlebnis.

Patrick Röhrig Hair & Beauty SPA, Schwanenstr. 2, Frankfurt, 069 97690303, www.patrickroehrig.de