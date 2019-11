Hästens Betten: Kein Trend, sondern Tradition

× Erweitern Foto: Hästens Hästens

Die schwedische Bettenmanufaktur Hästens ist für die hohe Qualität ihrer Verarbeitung bekannt. Bei den verwendeten Materialen und Rohstoffen wird natürlich streng auf Ökologie geachtet.

Ein Hästens-Bett besteht aus sechs Grundmaterialien: Baumwolle, Schurwolle, Rosshaar und Leinen für die verschiedenen Schichten der Liegefläche, hinzu kommen Kiefernholz für das Bettgestell sowie Metall für die Taschenfederkerne.

Verwendet werden ausschließlich feinste Naturmaterialien, die nachhaltig erzeugt und unter ethischen Bedingungen eingekauft werden.

Das ist bei Hästens übrigens kein Trend, sondern hat Tradition seit 1852, was sicherlich auch in der schwedischen Mentalität begründet ist: Die zeichnet sich unter anderem mit einer große Naturverbundenheit und einer damit einhergehenden Verantwortlichkeit gegenüber natürlichen Ressourcen aus.

Und das Beste: Die ökologische Herangehensweise im Herstellungsprozess wird in einem Hästens-Bett durch hohen Schlafkomfort belohnt und dient damit unmittelbar auch dem eigenen Wohlbefinden! Das kann man schon beim Probeliegen spüren!

Hästens Store Frankfurt Eastside, Hanauer Landstr. 135 – 137, Frankfurt, weitere Hästens Stores gibt es in Frankfurt in der Kirchnerstr. 3 – 5 und in Wiesbaden in der Taunusstr. 7, www.haestens-rheinmain.de