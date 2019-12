Feiler – Kultur hautnah

× Erweitern Foto: Feiler Feiler Pure

Urban und stylish: Egal ob als Bademantel, großes Badetuch, Dusch-, Hand- oder kleines Seiftuch: Die Dessins der PURE-Kollektion sind inspiriert vom Flair der pulsierenden Weltstadt New York.

Für das mit seinen Quader-Motiven an eine stilisierte Stadtkarte erinnernde Dessin NEW YORK oder auch für die puristischen Block-Streifen beim Dessin MANHATTAN standen die berühmten Wolkenkratzer Pate. Beide Dessins kommen in harmonisch abgestimmten Grau- und Beigetönen – aber das Highlight ist die einzigartige, samtweiche Qualität, die man so nur bei FEILER findet.

Gegründet 1928 steht das deutsche Familienunternehmen FEILER seit über 90 Jahren für luxuriöse Bad- und Wohntextilien „Made in Germany“. Weltweite Bekanntheit erlangte die Traditionsmarke durch ihr beidseitig identisch gemustertes, samt-weiches Chenille-Gewebe aus 100 Prozent reiner, nach OEKO-TEX®Standard 100 zertifizierter Baumwolle. Dieses wird in einem einzigartigen Webverfahren am Firmensitz Hohenberg/Eger in Oberfranken gefertigt. Kultur hautnah – und mit Sicherheit ein Geschenk, das der Haut tagtäglich samtweiches Wohlbefinden garantiert.

FEILER Store, Schillerstr. 20, Frankfurt, www.feiler.de