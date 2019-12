Einfach dufte: Kobberger

× Erweitern Fotos: Kobberger Kobberger

Die Frankfurter Drogerie und Pafümerie Kobberger feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen und kann mit Fug und Recht behaupten, mit ihrem Angebot an erlesenen Parfüms, erstklassigen Pflegeserien und einem kompetenten Team aus Beraterinnen und Beratern zu einer der angesehensten Parfümerien des Landes zu gehören.

Und das ist Tradition im besten Sinne, denn sie geht mit der Zeit: „Wir haben viele Marken in Deutschland eingeführt und gestartet“, erinnert sich Klaus Kobberger, der das Familienunternehmen seit 50 Jahren in dritter Generation führt. „Neben klassischen Duftmarken wie Houbigant, Creed oder Hermès führen wir auch ausgefallene Kreationen wie Montale oder Tom Fords Private Blend-Linie“.

Frauke Kiel und Rolf Zürn vom Team schätzen, dass aktuell rund 250 Marken mit gut 1.000 Düften im Angebot stehen. Da braucht es kompetente Beratung – und das ist die zweite Stärke bei Kobberger: Als Mitglied von „First in Beauty“, einer Vereinigung von bundesweit 52 Parfümerien, die höchste Qualitätsstandards erfüllen, steht die serviceorientierte Arbeit an vorderster Stelle. Hier wird jedem Kunden viel Zeit gewidmet – „lieber gut beraten als unzufrieden“ lautet die Maxime, so Rolf Zürn, der just eine Ausbildung zum „Maître des Parfums“ absolviert, einer von dann neun ausgewiesenen Duftexperten und -expertinnen im Hause Kobberger. „Ein Duft ist wie ein Kleidungsstück – er muss einfach passen“, ergänzt Frauke Kiel. „Daher haben wir auch viele junge Kunden, denen Qualität wichtig ist“.

Als Geschenktipps hat das Team von Kobberger folgende Empfehlungen:

Die trendige, rein botanische Marke AER aus Berlin besticht mit ihren handgefertigten Düften, die frei von synthetischen Zusätzen sind; hohe Duftkonzentration, puristisches Design und ungewöhnliche Zutaten machen AER zum wahren Duft-Erlebnis!

Die Wiesbadener Pflegeserie „Ebenholz“ mit hochwirksamen Baum-Essenzen bietet Schutz, Regeneration, Stärkung und Verjüngung speziell für Männerhaut; die natürliche und vegane Serie mit Baumextrakten aus biologischem Anbau ist PEG-, paraben- und silikonfrei.

Cereria Molla aus Valencia in Spanien bringt Duft in den Raum: Mit handgefertigten Duftkerzen ohne Zusatz von synthetischen Wachsen, Diffusoren und Raumsprays überzeugt das Label mit 14 erlesenen Kompositionen und einer modernen wie eleganten Aufmachung. Exklusiv bei Kobberger – einfach dufte!

Kobberger im Palais Thurn und Taxis, Thurn-und-Taxis-Platz 1 und Kobberger am Lokalbahnhof, Textorstr. 7, Frankfurt, www.kobberger.de