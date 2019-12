Diehl & Diehl: Feinste Ausstattung

× Erweitern Foto: Diehl & Diehl Diehl und Diehl

Noch keine zündende Idee für passende Weihnachtsgeschenke? Da haben wir einen sicheren Tipp: „Für Geschenke ist unser Laden ein echtes Eldorado“, meint Charly Diehl schmunzelnd.

Und in der Tat bietet „Diehl & Diehl“, das stilvoll eingerichtete Geschäft für „Schuhwerk und Garderobe“ in der Frankfurter Innenstadt, eine äußerst gut sortierte Auswahl an ausgesprochen schönen Artikeln für Herren und Damen: Schals und Strick aus Kaschmir oder Seide, praktische Accessoires wie Geldbörsen oder Gürtel, lederne Kulturtaschen oder Reisegepäck in verschiedenen Größen oder die Aktentaschen von Felisi, die so fein gearbeitet sind, dass sie sogar bei Damen als Handtasche Verwendung finden.

Ein besonderer Tipp sind die handgefertigten Samt-Slipper der britischen Traditionsfirma Bowhill & Eliott. Sie kommen in vielen verschiedenen Farben und sind mit fantasievollen Stickereien verziert; man kann sie sogar mit eigenen Initialen versehen lassen.

Egal für was man sich entscheidet: Bei Diehl & Diehl kann man sicher sein, hochwertige Handwerksarbeit zu erwerben. Ein bisschen Zeit sollte man mitbringen, um die Auswahl entsprechend würdigen zu können. „Und man findet hier vor allem auch Geschenke für jeden Geldbeutel“, ergänzt Herr Diehl.

Diehl & Diehl, Hochstr. 45 – 47, Frankfurt, www.diehlunddiehl.de