Der Feel-Good-Friseur

Wohnzimmeratmosphäre und Wohlfühltempel samt kleinem Garten hinter dem Salon. So hat sich das Friseur-Team Silvia Svetic und Marcel Grief das auch vorgestellt: Natürlich geht’s hier in erster Linie um typgerechte Beratung und professionelle Haarschnitte, aber alles in einer entspannten und vor allem persönlichen Atmosphäre bei unterhaltsamen Gesprächen mit einer Tasse Kaffee.

So individuell Silvia und Marcel selbst sind, so möchten sie mit fachlichem Know-How und technischem Können mit modernen oder auch klassischen Haarschnitten und verschiedenen Farbtechniken die Individualität ihrer Kunden herausarbeiten – jeder nach seiner Fasson: „Egal ob alt oder jung, klassisch oder modern, spießig oder durchgeknallt – wir freuen uns über jede Persönlichkeit in unserem Salon“, lachen Silvia und Marcel.

Im September feierte das Team sein einjähriges Bestehen mit einer rauschenden Party – auch das passt beim Friseur Kopfgeld Offenbach ganz wunderbar ins Konzept.

Kopfgeld Offenbach, Erich-Ollenhauer-Str. 23, Offenbach, Tel: 069 79370130, www.facebook.com/KopfgeldOffenbach/