Cooler Look: Küchen mit Granit

Wer auf spannende Design-Kontraste in der Küche setzt, sollte sich das Angebot von Küchen Marquardt in Mannheim anschauen: Der heutige Marktführer für Küchen mit Granit-Arbeitsplatten oder -Applikationen startete bereits 1991 mit der Idee, hochwertige Küchen mit Naturstein für jedermann erschwinglich zu machen. Möglich wird dies durch ein eigenes Granitwerk im thüringischen Emleben, von wo aus Werkstudios in ganz Deutschland direkt und ohne Zwischenhändler beliefert werden. Die Auswahl an über 75 Natursteinsorten lässt außerdem viel Spielraum für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die Fertigung erfolgt mit modernsten Hightech-CNC- und Wasserstrahlanlagen und das patentierte und zertifizierte Marquardt-System macht eine Arbeitsplatte mit bis zu 2,1 Tonnen belastbar.

Damit die Traumküche mit dem gewissen Design-Extra Wirklichkeit wird, bietet Küchen Marquardt einen hervorragenden Kundenservice: Im Mannheimer Marquardt-Studio kümmern sich Bernd Schattner, seine Ehefrau und das Team um die individuellen Kundenwünsche. Im gut 500 Quadratmeter großen Mannheimer Studio kann man sich von neuester Küchentechnik inspirieren lassen, in familiärer Atmosphäre wird qualifiziert beraten, jede Küche komplett und individuell geplant und jedes Küchenprojekt sorgfältig betreut.

Marquardt Küchen, Casterfeldstr. 86, Mannheim, www.marquardt-kuechen.de