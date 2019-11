Blick für Details

× Erweitern Fotos: Günther Dächert Alexandra Baum

Egal ob es sich um feines Geschmeide für Damen oder kräftiger gearbeiteten Männerschmuck handelt: Goldschmiedin Alexandra Baum bewahrt in allen ihren Arbeiten den Blick für das besondere Detail – seien es die elegant geschwungenen Linien der Kollektion „Durch Dick und Dünn“, die feine Symmetrie bei „Ecken und Kanten“, die sich als organische Variante in der „Im Gebirge“-Kollektion wiederfindet, oder bei den mit kleinen Knoten verzierten Hals- und Armketten mit dem schön doppeldeutigen Titel „Forget me Knots“.

Alle Stücke sind standardmäßig aus recyceltem Gold oder Silber gearbeitet, auf Wunsch können Trauringe zum Beispiel auch aus Fairtrade-Gold oder -Silber gefertigt werden. Was zu welchem Typ am besten passt – mit der fachkundigen Beratung findet man’s heraus!

Im Dezember bietet Alexandra Baums Atelier in Frankfurt-Bockenheim wieder spezielle Öffnungszeiten, außerdem ist sie am 30.11. und 1.12. wieder mit einem Stand auf dem Höchster Designparcours vertreten.

alexandra baum . schmuck, Konrad-Broßwitz-Str. 6, Frankfurt, Öffnungszeiten im Dezember: 3.12. – 21.12. Di bis Fr 15 – 19 Uhr, Sa 11 – 17 Uhr und am 23.12. 15 – 19 Uhr, www.alexandrabaum.com

Infos zum 15. Höchster Designparcours über www.designparcours.deund

www.facebook.com/designparcours/