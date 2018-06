Bettgeschichten bei Liebesdienste Home

× Erweitern Foto: www.brunobett.de BettBruno

Na, gut geschlafen? Denn falls man sich für ein neues Bett interessiert, gäbe es da einen Tipp: Liebesdienste Home zeigt das bequeme Boxspringbett „Bruno“, auf dem man unbedingt mal probeliegen sollte. Denn wie alle Artikel bei Liebesdienste Home ist auch dieses sorgfältig ausgewählt: Der Hersteller Bruno ist ein junges Start Up-Unternehmen aus Berlin, das seit 2014 eigene Betten und Matratzen fertigt. Die Idee der Betten-Unternehmer Felix Baer und Andreas Bauer ist simpel, aber unschlagbar: Hochwertige Materialien, beste Verarbeitung und ein zeitloses, klares Design.

× Erweitern Foto: www.brunobett.de BettBruno

Damit haben sie den German Design Award 2018 gewonnen. Und beim Kauf sind 30 Nächte probeschlafen inklusive – wenn was nicht passt, kann man das Bett zurückgeben. Die Betten werden alle in Deutschland produziert, was umständliche und teure Vertriebskosten spart. Den hohen Schlafkomfort sollte man am besten selbst testen – beim Probeliegen bei Liebesdienste Home.

gesehen bei Liebesdienste Home, Oeder Weg 59, Frankfurt,www.facebook.com/liebesdienste.home/