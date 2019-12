Bürstenhaus – Für jeden Kopf die richtige Bürste

× Erweitern Foto: Bürstenhaus Frankfurt Bürstenhaus Frankfurt

Ein Geschenk, das gut aussieht – und auch noch schön macht: Haarbürsten mit Wildschweinborsten sind die Königsklasse des Bürstenhandwerks und das Bürstenhaus Frankfurt führt hochwertig gearbeitete Bürsten in verschiedenen Varianten und vor allem mit schönen Designs; denn die Funktion steht hier nie hinter dem Design zurück! Bürstenhaus-Inhaberin Angelika Kleine ist Expertin und findet für jeden Anlass die richtige Bürste.

Zudem tut regelmäßiges Bürsten den Haaren gut: Es reinigt nicht nur, sondern regt zusätzlich die Durchblutung der Kopfhaut und die Produktion der Talgdrüsen an; die Naturborste nimmt das Haarfett auf, verteilt es gleichmäßig bis in die Spitzen und hilft so, Trockenheit und Spliss vorzubeugen. Eine gute Naturbürste erkennt man übrigens an den hellen Borstenenden und den unterschiedlich langen Borsten der einzelnen Büschel.

Neben Haarbürsten sind auch Bartbürsten mit passendem Bartöl oder ein luxuriöser Rasierpinsel aus Silberspitz ein hübsches Geschenk. Im Bürstenhaus gibt’s eben viel zu entdecken!

Bürstenhaus Frankfurt, Töngesgasse 27, Frankfurt, www.buerstenhaus.de