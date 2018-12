5 Jahre alexandra baum . schmuck

× 1 von 3 Erweitern Foto: Günther Dächert AlexandraBaumSchmuck × 2 von 3 Erweitern Foto: Günther Dächert AlexandraBaumSchmuck × 3 von 3 Erweitern Foto: Günther Dächert AlexandraBaumSchmuck Prev Next

„Schmuck ist Ausdruck meiner Freude an kleinen Dingen, an der Auseinandersetzung mit verborgenen Reizen und an edlem und schlichtem Material“ – das sagt die Goldschmiedin Alexandra Baum über ihre Arbeiten; zum Beispiel die zart gearbeiteten Ringe, die sich wie ein Band aus goldenen oder silbernen Grashalmen um den Finger schmiegen, oder die Trauringe mit geometrischen Ecken und Kanten, die auch in ihrer markanten Form fein gearbeitet sind. Neben den Ringen gibt es auch Schmuck für Ohr, Hals und Arm sowie ausgefallene Manschettenknöpfe, die allesamt ausumweltfreundlich gewonnenen, fair gehandelten oder recycelten Materialien gefertigt werden –eben Schmuck für Individualisten und Naturfreaks. Mit der fachkundigen wie ehrlichen Beratung findet hier jeder – oder jedes Paar – das passende Stück.

Seit fünf Jahren gibt es ihr Bockenheimer Laden-Atelier, was Alexandra Baum zum Anlass nimmt, am 7.12. zum Geburtstagsfest einzuladen. Bei Apfelsecco dreht sich dann alles um das Thema „Ringe“, mit Jubiläumsrabatt auf Silberringe und einer DIY-Schmuck-Station. Der Laden wurde um einen Raum erweitert und eine neue Website ist auch am Start. Einfach am 7.12. vorbeischauen – wir gratulieren!

7.12., 5 Jahre Atelier Geburtstag, alexandra baum . schmuck, Konrad-Broßwitz-Str. 6, Frankfurt, ab 15 Uhr, www.alexandrabaum.com