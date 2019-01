× Erweitern Foto: Eva Wolf MarusiaTaylor

Neues Jahr, neues Glück: Die Xtremeties laden zur Eröffnung ihrer Party-Saison am 26. Januar ins Nachtleben. Absolutes Eye-Candy des Abends für „Lesbians, Gays and their Friends“ ist DJane Marusia Tayler (ehemals BigFM), die mit ihrem heißen Set die Tanzfläche weichkocht. Zum Warmup gibt’s zusätzlich einen Welcomeshot für alle! Hot Hot Hot!

26.1., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.xtremeties.de