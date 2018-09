× Erweitern Foto: katyandgeorge, pixabay.com, gemeinfrei LesDance

Die Xtremeties laden am 29.9. zur lässigen Les Dance-Party für Gay Girls and their Friends.

Musikalisch gibt’s einen treibenden Mix aus R’n’B, Classics, Pop und Dance House für die freundliche, aber feierwütige Party-Crew. Genau das richtige für einen tollen Spätsommerabend!

22.9., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 22 Uhr, www.xtremeties.de