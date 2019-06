Xtremeties go Party!

× Erweitern Foto: bigFM Marusia Taylor

Nach der fulminanten Geburtstagsparty zum 20. Jubiläum feiern die Xtremeties-Girls im Juni munter weiter! Als After-Party des Sommerfestes der AIDS-Hilfe, das am 22. und 23.6. steigt, und auch ein klein bisschen als Warm-Up für das CSD-Frankfurt-Wochenende im Juli steigt die Xtremeties-Party im Nachtleben mit einem Special: bigFM-DJane Marusia Taylor, die bereits beim Xtremeties-Season-Opening das Basement rockte, kommt erneut an die Decks der Party für Ladies and Friends. Es gibt Welcome-Shots und ein Gewinnspiel für Freigetränke der Xtremeties-CSD-Party.

22.6., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.xtremeties.de