Xtremeties After-Sommerfest Party

× Erweitern Foto: DJ Hildegard DJMamaHildegard

Am 23. und 24.6. steigt das diesjährige Sommerfest der AIDS-Hilfe Frankfurt in der Alten Gasse. Damit man samstags nach 23 Uhr noch lustig weiterfeiern kann, laden die Xtremeties im Anschluss ans Straßenfest zur satten Party ins Nachtleben, in Laufnähe an der Konstablerwache. DJ Mama-Hildegard sorgt für den passenden Sommer-Sound; als Hildegard ist sie bekannt für fette House- und Electro-Sets, als DJ Mama kehrt sie zu ihren musikalischen Wurzeln zurück und spielt R’n’B, Soul, Motown, Hip Hop und Vocal-House. Heya!

23.6., Nachtleben, Kurt Schumacher Str. 45, Frankfurt, 22 Uhr, www.xtremeties.de