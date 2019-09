× Erweitern Foto: Ajay Kumar, pexels.com Sauna

From Wonderland to Fantasy Island: Kapitän Gentry und die Crew der Saarbrücker XL-Sauna laden zum entspannten Party-Trip! „Level Airways“ lautet der Name der coolen Party mit DJ Tamayo aus Barcelona. Gogo-Boys bringen zusätzlich Stimmung in die Saunalandschaft und Cruising-Areas– das wird eine besonders heiße Saunanacht!

21.9., XL Sauna, Saarbrücken, Brebacher Landstr. 15, Saarbrücken, 22 Uhr, www.xl-sauna.de