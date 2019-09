× Erweitern Foto: DJ Steve K bluebar - DJ Steve K

DJ Steve Ks Partyreihe „We love Barcelona“ feiert am 7.9. ihr Closing, aber es gibt zwei Gründe, deswegen nicht traurig zu sein!

Erstens, weil die „Barcelona“-Party wie jedes Mal eine extrem heiße Angelegenheit wird, und zweitens, weil die neue Partyreihe „Babado“ mit Steve K bereits in Planung ist, um am 21.9. ebenfalls in der bluebar frisch durchzustarten.

In Barcelona liegt übrigens Steve Kauls DJ-Geburtsstube: „2014 war ich zum ersten Mal in Spanien und landete irgendwann auf dem Circuit-Festival in Barcelona. Die Musik hat mir super gefallen, und ich dachte, Junge, mach was draus. Und es sollte sich ganz schnell herausstellen, dass ich das nötige Fingerspitzengefühl für den Beat habe“, erinnert Steve sich.

7.9., bluebar, Alte Gasse 34, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/bluebarffm/