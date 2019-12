× Erweitern Foto: lovepop.info DJane Käry

Die Studiparty des Schwulenreferats im AstA der Uni Mainz feiert am 13.12. ein glitzerndes X-Mas-Special mit DJane Käry an den Decks. Am 28.12. kann man kurz vorm Jahreswechsel noch einmal groovy ins Wochenende rutschen, wenn DJ Dave von den SugarBros mit Dance-Hits die Party zum Tanzen bringt.

13. und 28.12., Qkaff, Johann-Joachim-Becherweg 5, Mainz, 23 Uhr, www.schwulenreferat-mainz.de