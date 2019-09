× Erweitern Foto: Rosemary Ketchum, pexelb.com, gemeinfrei Love

Unermüdlich feiert die Party des Schwulenreferats im AStA der Uni Mainz seit fast 20 Jahren: Die „Warm ins Wochenende“ läuft seit vielen Jahren erfolgreich zwei Mal im Monat, jeweils am zweiten und vierten Freitag – in der vorlesungsfreien Zeit allerdings nur einmal im Monat. So auch im September, dafür mit geballter DJ-Power von Britta und den Berliner SugarBros. Ge this started!

28.9., QKaff Uni Mainz, Johann-Joachim-Becher-Weg 5, Mainz, 23 Uhr, www.schwulenreferat-mainz.de