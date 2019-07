× Erweitern Foto: Projeto Equality, pexels.com, gemeinfrei Warm ins Wochenende

Keine Ermüdungserscheinungen zeigt die Mainzer „Warm ins Wochenende“-Party des Schwulenreferats im AStA der Uni Mainz und feiert in diesem Monat wieder an ihren regulären zwei Terminen: am 12. und 27.7.; am 27.7. leuchtet die Party zum „Neon Special“ besonders hell. Dazu beste Party-Hits, eine lockere Gästeschar – was will man mehr?

12. und 27.7., Q-Kaff, Johann-Joachim-Becher-Weg 5, Mainz, 23 Uhr, www.schwulenreferat-mainz.de