United Stuttgart

Besser kann man in den Abend vor dem Feiertag der Deutschen Einheit nicht starten: Die drei Partyveranstalter Lovepop, Avoid und Queer Night machen mit „United“ gemeinsame Sache und feiern in zwei Clubs eine fulminante Party. Im King’s Club geht die Lovepop-Crew mit den DJs Lisa la Vocal und Matthew Black zu Pop, Dance, Hip Hop und Queer Classics steil, im nur wenige Gehminuten entfernten Club Climax Institutes gibt’s die satte Portion House- und Electro-Sounds von den Avoid- und Queer Night-DJs Michael „Clash“ Gottschalk, Hausbois und Martina. Zwei Clubs, sechs DJs, einmal Eintritt zahlen: so geht United!

2.10., King’s Club, Calwer Str. 25, und Climax Institutes, Calwer Str. 21, 22 Uhr, www.climax-institutes.eventbrite.de