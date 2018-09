United Stuttgart

× 1 von 3 Erweitern Foto: ktphotography, pixabay.com, gemeinfrei United-Aufmacher. × 2 von 3 Erweitern Foto: Lovepop.info United-NT Bei „United“ dabei: DJ NT von der Lovepop × 3 von 3 Erweitern Foto: www.djane-kaery.de United-DJaneKäry Bei „United“ dabei: DJane Käry von der Heartbeatz-Party Prev Next

Am Vorfeiertag zum „Tag der Deutschen Einheit“ feiert die Stuttgarter Szene ebenfalls die Einigkeit: Unter dem Motto „United“ haben sich die vier Party-Veranstalter und Veranstalterinnen Avoid, Gaymax, Heartbeatz und Lovepop zusammengetan, um gemeinsam zu feiern – und das erstmals in zwei Locations: in den Climax Institutes und im Kings Club. Beide Clubs liegen nur circa eine Minute von einander entfernt – und bieten mit den DJs Hausbois, Michael „Clash“ Gottschalk und AD! eine satte Portion elektronischer Tanzmusik im Climax, während im Kings Club die Zeichen auf Pop, Dance, Hip Hop, Indie und Queer Classics stehen, mit den DJs Käry und NT. Zwei Clubs, sechs DJs – ein Eintrittspreis: So feiern die Stuttgarter „United“!

2.10., Climax Institutes, Calwer Str. 25, und Kings Club, Calwer Str. 21, Stuttgart, 23 Uhr, Tickets im VVK über www.climax-institutes.eventpride.de