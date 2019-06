Tini-Tüss Vol. 8

× Erweitern Tini Tuess

Die Party der House-Classics geht in die achte Runde und lässt am Vorfeiertag zu Himmelfahrt die Planken des Yachtklubs sanft im 4-to-the-Foor-Beat wippen. Mr Biró, Leo.Part und barbecute björn sind die Heroen mit Tini-Tüss-Attitüde, die es ganz undogmatisch mit dem DJ-Trio nicht so ernst nehmen – im fliegenden Wechsel kommen hier die Beats durch die Box. Mehr noch: Mr Biró verspricht: „Wer uns ein Fernrohr oder einen Rettungsring zeigt, bekommt einen wunderschönen Rundgang auf dem Yachtklub geschenkt“. Na aber Hallo!

19.6., Yachtklub, Deutschherrenufer, Höhe Alte Brücke, 22 Uhr, Facebook