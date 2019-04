× Erweitern Foto: privat Tini Tuess

Die Tussi unter den queeren House-Partys startet Anfang Mai in ihre Sommersaison, und das DJ-Trio Leo.Part, Mr Biró und barbecute björn wird saisonal durch DJ Biffy verstärkt. Da wird also ganz relaxed gemixt, damit auf den sanft schwankenden Planken des Yachtklubs-Boots mit House-Classics die Post abgeht. Get into the Groove!

3.5., Yachtklub, Deutschherrenufer, Höhe Alte Brücke, 22 Uhr, Facebook