Tini-Tüss House Classics

Foto: privat Tini-Tuess

Die drei House-Deperados Mr Biró, Leo.Part und barbecute björn satteln am Museumsuferfest-Samstag erneut die Pferde, um sacht groovend in den Sonnenuntergang zu traben und dabei den schmucken Yachtklub mit Bass und Piano zum Vibrieren zu bringen. House Classics ab den späten 80ern stehen auf den Playlists, in der Mitte kocht der Dancefloor, auf dem Vorder- und Hinterdeck gibt’s Drinks zum Cooldown. So geht der Sommer 2019.

24.8., Yachtklub, Tiefkai am Deutschherrnufer / Alte Brücke, 22 Uhr, www.facebook.com/Yachtklub/, Link zur Veranstaltung