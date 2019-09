× Erweitern Tini Tüss

Wer erinnert sich noch an die Zeit, als Gospelsängerinnen und -sänger sich im Club hysterisch zu 4-To-The-Floor-Beats mit kräftigen Piano-Passagen heiser sangen? Genau hier setzt die Tini-Tüss an, die House- und Dance-Classics-Party des dreiblättrigen DJ-Kleeblatts Mr. Biró, Leo.Part und barbecute björn (Foto v.r.n.l.). Ein süßer Spätsommerabend auf der urigen Dschunke am Main steht also ins House!

20.9., Yachtklub, Tiefkai am Deutschherrnufer 12, 22 Uhr