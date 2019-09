Tanztee mit DJ Tostn

× Erweitern Foto: Bernard-Verougstraete, pixabay.com, gemeinfrei Tanztee

Rumba, Samba, Foxtrott, Walzer und Discofox stehen am 22.9. auf der Playlist von DJ Tostn: Das Switchboard lädt zum leichtfüßigen Paartanzabend mit jeder Menge Anmut und Tuchfühlung im geschmeidigem Wiegeschritt. Der Abend ist gleichzeitig der Auftakt zu einer neuen Teetanz-Reihe, die in Zukunft an jedem vierten Samstag im Monat auf dem Switch-Parkett stattfindet.

22.9., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 19 Uhr, www.switchboard-ffm.de