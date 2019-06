× Erweitern Foto: Wortflow, pixabay.com, gemeinfrei Madonna Piratin

Im Rahmen der CSD Hanau Pride Weeks gibt’s eine heiße Huldigung an die Queen of Pop: Madonna! Djane Abrissbarbie wird für die Party „Strike a Pose!“ aus 30 Jahren Madonna-Hits ein buntes Set zusammenstellen, Host des Abends ist Valentina Versayce! Get into the Groove!

21.6., Central, Am Markt 21, Hanau, 21 Uhr, www.csd-hanau.de