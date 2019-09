Sportaddicts go Excess

× Erweitern Foto: FLC Sportsaddicts Excess

Die Party des FLC für Sportswearfreunde kommt im September in neuer Form und mit neuem Namen zurück: „Excess“ heißt es nun für die Rubber- und Sportfreaks, wenn sie sich an ausgewählten Sonntagen im Frankfurter Stall treffen. Ein Begrüßungsshot und Süßes vom Candyman gibt’s dazu. Premiere ist am 8.9., der entsprechende Dresscode versteht sich von selbst; wer dabei unsicher ist, sollte vorab auf der Website des FLC unter „FLC Dresscode“ nachschauen.

8.9., Stall, Stiftstr. 22, Frankfurt, 17 – 22 Uhr, www.flc-frankfurt.de/excess/