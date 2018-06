Sommernacht im geheimen Garten ...

× Erweitern Foto: Liebieghaus Skulpturensammlung SecretGarden

Die lauen Sommernächte nutzt das Liebieghaus Skulpturensammlung für seine beliebte „Kunst-meets-Party“-Reihe „Secret Garden“: Für drei Abende wird der Garten der Villa mit Lichtinstallationen, Getränke- und Speisen-Bars sowie lässigen DJ-Sets zum lauschigen After-Work-Treff. Zum Auftakt am 28.6. gibt’s ein Special mit DJ-Set samt Live-Vocals von RIO und Toby John. Am 12.7. stehenDaniel Da Chunha und Robin Scholz hinterm DJ-Pult und am 26.7. Dietmar Wacker vom GOSU-Recordstore und Franziska Berns von YAY recordings. Auch das Museum bleibt zum „Secret Garden“ bis 22 Uhr geöffnet und bietet exklusive Kurzführungen durch die aktuelle Ausstellung „William Kentridge. O Sentimental Machine“ mit Vinzenz Brinkmann und Kristin Schrader, den Kuratoren der Schau. Kentridges Objekte und Installationen sind im gesamten Haus verteilt und treten mit den Stücken der Sammlung des Liebieghauses in Beziehung und Dialog. Und all das für schlappe fünf Euro Eintritt!

28.6., 12. + 26.7., Liebieghaus Skulpturensammlung, Schaumainkai 71, Frankfurt, 18 – 22 Uhr, www.liebieghaus.de