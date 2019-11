× Erweitern Foto: vielbunt Schrill und laut Rosa Opossum

Die Darmstädter Studiparty ist nie um ein flottes Motto verlegen; im November lautet es „Toyride“. Wer dabei an etwas Anzügliches denkt, könnte also richtig liegen.

Es könnte sich aber auch um einen dezenten Hinweis auf den Hit „Joyride“ des schwedischen Popduos Roxette handeln, was wiederum auf die Musikauswahl des Abends schließen lassen könnte. So oder so: Rosa Opossum ist wie immer gerne bereit, die verschiedenen Möglichkeiten auszudiskutieren.

15.11., Schlosskeller, Marktplatz 15, Darmstadt, 23 Uhr, www.facebook.com/schrillundlaut/