Rosa Opossum und das Team der „Schrill & Laut“-Studiparty in Darmstadt gehen das Weihnachtsfest 2018 ganz proaktiv an: Bevor sich am den vermeintlich besinnlichen Tagen die alljährlichen Familiendramen abspielen, schlägt „Schrill & Laut“ einfach vor, diesmal alles anders zu machen. Und zwar Weihnachten mit völlig unbekannten Leuten zu feiern. Die Party am 21.12. eignet sich daher besonders gut, um neue Weihnachts-Kontakte zu knüpfen und drei Tage später ein ganz anderes, neues Weihnachtsfest zu feiern:

Das Fest der körperlichen Liebe, die sinnliche statt der besinnlichen Nacht. Rosa Opossum steht mit Rat, Tat, Tipps, Tricks und Hochprozentigem bereit, um erste Berührungs- und Schwellenängste zu überwinden. DJ Marian sorgt für den anregenden Soundtrack auf dem Dancefloor. Wieso das Motto der Party „Ho Ho Hoe“ lautet, ob ein tieferer Sinn dahintersteckt, oder ob es sich bloß um einen Tippfehler handelt, konnte vor Redaktionsschluss nicht ermittelt werden. Rock on! 21.12., Schlosskeller, Am Marktplatz 19, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/schrillundlaut/