× Erweitern Foto: efes, pixabay.com, gemeinfrei Saunawerk

In den Sommermonaten gibt’s jeden zweiten und dritten Samstag im Monat von 20 bis 22 Uhr Leckeres vom Grill auf der Terrasse des Saunawerk. Vom Würstchen bis zum Nackensteak reicht das Angebot, dazu gibt’s leckere Salate, Brot und Dips. Am 8. und 15.9. sind die letzten Grill-Termine in diesem Jahr.

8. und 16.9., Saunawerk, Eschersheimer Landstr. 88, Frankfurt,www.saunawerk.de