Rosanellis Boat of Love

Auch wenn’s die Mannheimer Party-Bar Rosanellis schon lange nicht mehr gibt: Die Boat of Love Partys der Rosanellis-Crew bleiben weiter bestehen! Am 25.5. sticht sie wieder in See und lädt zur Mega-Party auf der MS Europa. Mit dabei sind die Queens of Mannheim Onyx Stoned, Pyper Sky und Sally Fish, DJ Blondie sorgt für die passenden Partyhits und ein Überraschungs-Act ist natürlich auch eingeplant. Pünktliches Erscheinen ist notwendig – das Party-Schiff legt um 20:30 Uhr ab!

25.5., Anlegestelle Kurpfalzbrücke, Mannheim, Boarding 19:30 Uhr, Abfahrt 20:30 Uhr, Rückkehr 23:30 Uhr, www.facebook.com/boatoflove/