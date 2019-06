Regenbogenarea zum Wäldchestag

× Erweitern Foto: Wango Regenbogenarea

Das lange Pfingstwochenende mit dem zusätzlichen Ur-Frankfurter Wäldchestag ist der Rahmen für vier Tage Live-Musik, Party-Power und Community-Action im Frankfurter Stadtwald! Die Regenbogenarea der Xtremeties beim traditionellen Frankfurter Wäldchestag-Volksfest gehört zum festen Community-Sommerfahrplan!

Das Opening am Samstag bestreiten gleich zwei Bühnen-Klassiker: Die Karaoke-Show mit Dennis J. am Nachmittag sowie die Christoph Kästel Band mit ihrem „Tribute to Teresa“ ab 18 Uhr. Sonntag gibt’s Rock und Pop mit „Klangfabrik“, am Montag Hits der 70er bis heute mit den Silverballs zum Frühshoppen und The Gypsis am Abend. Der Dienstag steht nach dem Pop- und Soul-Frühschoppen mit Franca Morgano am Nachmittag mit Mario Steffen und Michaela Zondler im Zeichen des Schlagers, bevor das Live-Acoustic-Duo Flo&Chris für Stimmung sorgt. Einen fulminanten Schlusspunkt setzen jeden Abend die DJ-Sets: DJ Stargate am Samstag, DJ Hildegard am Sonntag, DJ Vim am Montag und DJane Marusia am Dienstag. Auf geht’s ins Wäldchen!

8. – 11.6., Stadtwald Oberforsthaus, Frankfurt, Sa 13 – 1 Uhr, So 12 – 1 Uhr, Mo und Di 12 – 0 Uhr, www.regenbogenevents.de