Regenbogenarea beim Museumsuferfest

× Erweitern Foto: bjö Regenbogenufer

Drei Tage geballte Party-Power, Live-Musik und Karaoke-Spaß präsentieren die Xtremeties beim diesjährigen Museumsuferfest. Die Regenbogenarea befindet sich am Tiefkai auf der Sachsenhäuser Uferseite, zwischen Untermainbrücke und Holbeinsteg. Zwei Bühnen mit Livemusik und DJ-Stars und eine Chill-Out-Area zum Relaxen am Main stehen bereit. Tipp: Von der Regebogenarea lässt sich das Feuerwerk am Sonntag am besten beobachten! Drei Tage Communityfest am Mainufer – das ist Frankfurt im Hochsommer!

23. – 25.8., Museumsufer, Tiefkai am Schaumainkai, Fr 16 – 1 Uhr, Sa 12 – 1 Uhr, So 12 – 24 Uhr, www.xtremeties.de