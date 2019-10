Pure Halloween Special

× Erweitern Foto: Pure Pure Frankfurt

Wer hätte das gedacht: Die stilbewusste Pure-Crowd hat mächtig Spaß an Halloween-Outfits, und weil das in den vergangenen Jahren gut angekommen ist, gibt’s auch in diesem Jahr wieder ein sattes Spooky-Special mit sexy Vampiren, lässigen Muskeltypen und extravaganten Queens.

Kostüm ist keine Pflicht, aber Garant für bevorzugten Einlass plus einen Halloween-Shot auf’s Haus. Die DJs des Abends sind Vim und Mark Hartmann auf dem Mainfloor mit housigen Electro-Grooves, Dance-Mash-Ups und Circuit-Beats. Im gruftig dekorierten Basement lässt Sunnyboy DJ Flow 2K mit Hip Hop und R’n’B die Bassboxen flattern.

26.10., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.facebook.com/PUREgayclubbing