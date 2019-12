× Erweitern Foto: Vinicius Vilela, pexels.com, gemeinfrei Proud!

An jedem zweiten Samstag im Monat wird in der Heidelberger halle02 besonders stolz die Regenbogenfahne geschwungen: „Proud!“ heißt die Partyreihe für Queers and Friends, und die bietet einen bunten Musikmix aus Charts, House, Hip Hop und R’n’B mit Marius und DJ Dennis Sommer. Drags und sexy Dancers zeigen außerdem, wie richtig gefeiert wird. Das geht doch was!

7.12., halle02, Zollhofgarten 2, Heidelberg, 23 Uhr, www.facebook.com/proud02/