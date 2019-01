Prinzessinnenball 2019

× 1 von 2 Erweitern Foto: Björn für Prinzessinnenball Prinzessinnenball × 2 von 2 Erweitern Foto: Björn für Prinzessinnenball Prinzessinnenball Prev Next

Am 19.1. kehrt die schrille Ballnacht nach drei Jahren Zwangspause zurück ins KUZ, das in der Zwischenzeit renoviert wurde. Also nichts wie rein in den Fummel, das Kostüm oder das aufregendste Outfit, das dein Kleiderschrank hergibt: Denn natürlich wird wieder die Prinzessin des Abends gewählt! Der nicht allzu ernst gemeinte Contest, bei dem Kostüm, Gender oder Sexualität keine Rolle spielen, wird von der Mutter aller Mainzer Prinzessinnen moderiert, kommentiert und mit Gesangseinlagen begleitet: Gloria L’Orange.

Die Party startet mit einer klassischen Standardtanzrunde mit Musik von DJ Angela, bevor das DJ-Team Jasmin und Alex mit ihrem bunten Mix aus Gay Classics bis zu den aktuellen Chart-Breakern die Tanzfläche zum Schwitzen bringt. Ein wahres royales Revival – der VVK wird empfohlen, Tickets gibt’s seit dem 14.12. in der Bar jeder Sicht und über die Website www.kulturzentrummainz.de.

19.1., KUZ, Dagobertstr. 20b, Mainz, 21 Uhr, www.prinzessinnnenball.de