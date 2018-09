× Erweitern Foto: privat MrBiro

Mr Biró ist ein vielseitiger DJ, und für seine Partyreihe „Popcore“ präsentiert er eine geballte Ladung Pop-Hymnen der vergangenen Jahrzehnte samt aktueller Chart-Kracher. Unter dem Motto „Doppelt gepoppt und nie mehr gestoppt“ sind an diesem Abend alle Hollaback Girls Crazy in Love, und der bunte Musikmix auf dem Dancefloor startet von Anfang an voll durch. Begrüßt wird die feierwütige Crowd von sexy Candyboys, die natürlich Süßes und Hochprozentiges im Angebot haben. Hands up in the Air für Popcore!

22.9., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr,www.facebook.com/popcoreparty/