Zurück aus ihrer kurzen Sommerpause meldet sich die Party like it’s 1999, und DJ Queerious aus Köln ist schon ganz heiß drauf, seinen Hitmix aus Eurodance, Classic House, Oldschool Hip Hop und den größten Charterfolgen der 90er und 00er Jahre abzufeiern. Dass es auch jenseits des Dancefloors nicht langweilig wird, dafür sorgt Miss Jessica Walker als Host an Tür und Fläche. Tipp: Am gleichen Abend steigt zuvor ab 20 Uhr auf den gleichen Floor der erste „Drag Slam“ Frankfurts; es könnte also bei der 1999 ein erhöhtes Dragaufkommen geben ...

7.9., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.party1999.de