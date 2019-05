× Erweitern Foto: J.Schmidt 1999-Jessica Host des Abends: Jessica Walker

Foto: privat 1999- DJ Jasmin DJ Jasmin Foto: privat 1999 - DJ Alex DJ Alex

Zurück in die 90er: Die „Party like it’s 1999“ feiert jeden zweiten Monat die Musik der 90er- und 2000er-Jahre; auf dem Fahrplan stehen also Eurodance, Classic House und Oldschool Hip-Hop. Im Mai steht ein bewährtes DJ-Team aus dem Rhein-Main-Gebiet an den Decks: DJ Alex und Jasmin aus Mainz, die vor allem durch ihre Sets bei der dortigen „Warm ins Wochenende“-Party oder der „Let’s go queer“-Party in Wiesbaden bekannt sind. Und natürlich kümmert sich Miss Jessica Walker wieder rührend um das Wohl der Gäste.

11.5., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.party1999.de