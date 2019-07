Party like it’s 1999

× Erweitern Foto: madisonmedia DJ Alex

Die musikalische Zeitreise in die 90er und 00er-Jahre mit ihrem Hitmix aus Eurodance, Classic House. Oldschool Hip Hop und den größten Poperfolgen der damaligen Zeit feiert im Juli ihre 20. Ausgabe! DJ Alex aus Mainz, bekannt von der dortigen Uni-Party „Warm ins Wochenende“ und der „Let’s go Queer“ in Wiesbaden, ist der DJ des Abends. Das Hosting übernimmt Jessica „Spice Girl“ Walker, die mit warmen Worten und coolen Drinks immer nur das Beste für ihre Gäste bietet.

13.7., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.party1999.de