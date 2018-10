O’zapft is’: Oktoberfest im Café Klatsch

× Erweitern Foto: Couleur, pixabay.com, gemeinfrei CafeKlatsch-Oktoberfes

Stoffel, Dolo und das Café Klatsch-Team machen’s richtig: Oktoberfest im Oktober feiern! Fast drei Wochen, vom 2. bis 21.10., lautet das Motto „o’zapft is’", und das bedeutet bayerische Schmankerln, Festbier, zünftige Wiesn-Deko, Dirdl-Alarm und fesche Buam in Lederhose. An den Sonntagen und am Tag der Deutschen Einheit (Feiertag!) gibt’s außerdem einen „späten Frühschoppen“, wo ab 16 Uhr Bier, Weißwurst und Brezn serviert werden – natürlich muss man auf den beliebten Kaffeeklatsch mit Kaffee und Kuchen an den Oktoberfest-Sonntagen nicht verzichten! Nicht vergessen: Am 11.10. gibt’s ebenfalls wieder den großen Bus-Ausflug zur „Gaydelight“-Festzeltsause nach Stuttgart; der Ausflug startet mit einem Warmup um 14 Uhr im Klatsch, dann geht’s mit einem Reisebus nach Stuttgart, wo man um 17 Uhr im Wasenwirt-Festzelt ankommt, Sitzplätze sind reserviert. Die Rückfahrt erfolgt gegen 23 Uhr, natürlich mit After-Tour-Party. Tickets für den Gaydelight-Ausflug gibt’s nur im Klatsch! Mehr zur Gaydelight-Sause gibt’s auf Seite 18.

2. – 21.10., Oktoberfest im Café Klatsch, Hebelstr. 3, Mannheim, www.facebook.com/CafeKlatschMA/