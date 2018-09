O’zapft is: Himbeer-Oktoberfest

× Erweitern Foto: Alexas_Fotos, oixabay.com, gemeinfrei Himbeer-Oktoberfest-Herzen

Mannheims Kultparty wird im September zünftig – zumindest was das Monats-Motto „Oktoberfest“ anbelangt. Die ersten 200 Gäste in Dirndl oder Krachledernen bekommen ein Freibier – also Waden und Holz vor der Hütt’n zeigen! Für den beliebten Himbeer-Power-Party-Soundtrack sorgen die DJs Matthew Black und Dennis Sommer: Happy House und Dance Beats stehen auf der Playlist – das wird cool!

29.9., Alte Feuerwache, Brückenstr. 2, Mannheim, 23 Uhr, www.himbeer.de