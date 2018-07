× Erweitern Foto: Matt Madison, overline.tv MilkCream-Jessica

Die Mischung macht’s: Mixed Music zwischen Chart-Hits, Pop, R’n’B und Hip Hop ohne dabei allzu lange in einem Genre zu verweilen und der Verzicht auf tranceähnliche House-Reisen ist das Erfolgsrezept der Milk’n’Cream-Party. Erste Sahne ist das Empfangskomitee an der Tür: Jessica Walker verteilt dort sahnige Welcome-Shots an die Gäste, bevor’s auf der Tanzfläche mit Wohnzimmeratmosphäre abgeht.

14.7., Circus, Bleichstr. 46, Frankfurt, 23 Uhr, www.milkncream.de