Ein Klassiker in der Metropol Sauna: Am letzten Freitag jeden Monats wird’s in der Metropol orientalisch. Zum Soundtrack aus Oriental-Pop und -House wird süßes Baklava und Tee aus dem Samovar serviert. Zusammen mit der aufgeheizten Saunaatmosphäre ein ganz besonderer Spaß. Andi, Luboš (Foto) und das Team freuen sich!

28.12., Metropol Sauna, Konrad-Adenauer-Str. 15 (Zugang über Schwedenkronenplatz, Große Friedberger Str.), Frankfurt, 19 Uhr, www.metropol-sauna.de